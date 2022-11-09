Трюдо заявил, что отношения Канады и США не изменятся по итогам выборов в Конгресс

Премьер Канады рассказал о дружбе между его страной и США.

Глава канадского правительства Джастин Трюдо заявил, что отношения Канады и США не изменятся по итогам промежуточных выборов в Конгресс. Чиновник отметил на пресс-конференции с журналистами в местной провинции Нью-Брансуик, что эти контакты останутся дружественными при любом исходе голосования. Таким образом премьер ответил на вопрос СМИ о возможных изменениях в политике Вашингтона при вероятной победе членов Республиканской партии. Не исключается, что политики могут получить большинство голосов в двух палатах законодательного органа.

Канада будет работать с правительством США и с Конгрессом США. В прошлом мы работали с очень разными администрациями. Дружба и прочные отношения между Канадой и США останутся неизменными. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Напомним, что 8 ноября в США проходят промежуточные выборы в Конгресс. По их итогам республиканцы могут получить контроль по меньшей мере над одной из палат Конгресса.

Трюдо: Китай продолжает пытаться влиять на демократические процессы в Канаде.

Фото и видео: YouTube / Global News