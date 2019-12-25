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Труп убитого мужчины обнаружили спустя две недели
Сегодня, 18:29
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arteliseev

Труп убитого мужчины обнаружили спустя две недели

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Друзей-убийц замучила совесть, и они пришли в полицию с повинной.

Как сообщает "Фонтанка", 14 февраля в 42 отдел полиции пришли двое мужчин и рассказали, как убили общего друга две недели назад, 1 февраля. Полицейские обнаружили труп там, где его оставили, в доме 169/3 на проспекте Ветеранов. 

По их словам, они пришли в гости, накрыли стол, но пьяный разговор перешел в опасное русло: мужчины забили друга столярным молотком и топором. 

Убийцами оказались сосед 38 лет, разнорабочий из Татарстана, и 30-летний петербуржец. Оперативники завели уголовное дело: разнорабочий задержан по подозрению в убийстве, а второй мужчина проходит по делу в качестве свиделетя. 

Ранее мы писали, что полицейский "Патриот" перевернулся на Софийской.

Фото: pixabay.com

Теги: петербург, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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