Труп убитого мужчины обнаружили спустя две недели

Друзей-убийц замучила совесть, и они пришли в полицию с повинной.

Как сообщает "Фонтанка", 14 февраля в 42 отдел полиции пришли двое мужчин и рассказали, как убили общего друга две недели назад, 1 февраля. Полицейские обнаружили труп там, где его оставили, в доме 169/3 на проспекте Ветеранов.

По их словам, они пришли в гости, накрыли стол, но пьяный разговор перешел в опасное русло: мужчины забили друга столярным молотком и топором.

Убийцами оказались сосед 38 лет, разнорабочий из Татарстана, и 30-летний петербуржец. Оперативники завели уголовное дело: разнорабочий задержан по подозрению в убийстве, а второй мужчина проходит по делу в качестве свиделетя.

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