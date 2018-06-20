Петербуржцы год жили с трупом в одном доме, принимая его за манекен

На теле истлела большая часть одежды, а на черепе отсутствовала кожа.

В подвале пятиэтажного дома на улице Седова обнаружили мумифицированное тело мужчины. Труп около года пролежал в подвале жилого здания. Местные жители воспринимали его за манекен. Об этом пишут "Невские новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Тело неизвестного мужчины обнаружил сотрудник жилищно-эксплуатационной службы, когда спустился в подвал из-за прорыва трубы. Умерший частично находился в воде. На его теле истлела большая часть одежды, а на черепе отсутствовала кожа. Специалистам понадобилось около суток, чтобы осушить подвал и вытащить тело из воды.

В настоящий момент проводится доследственная проверка. Устанавливается личность умершего и причины его смерти. Жители дома неоднократно видели труп, однако не обращались в полицию, т.к. принимали его за манекен в куче мусора.

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Фото: Piter.TV