Шестиклассница разбилась насмерть, упав с балкона многоэтажки на Маршала Жукова

По факту случившегося возбуждено уголовное дело "Доведение до самоубийства".

В понедельник, 7 февраля, под окнами 16-этажного дома на проспекте Маршала Жукова обнаружили труп 12-летней девочки, ученицы 6 класса. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что девочка упала с балкона лестничной клетки на 9 этаже. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Семья, в которой проживала девочка, благополучная, на учете в ОДН не состоит. Мать работает дизайнером-промоутером, отчим – ведущим инженером-энергетиков в НИИ имени Смородинцева.

Труп девочки направили в морг для установления причины смерти. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Изъяты кроссовок, 4 блокнота с записями, ноутбук, мобильный телефон.

Ранее мы писали, что застолье с безработным в Петергофе закончилось для школьницы больницей.

Фото: Piter.TV