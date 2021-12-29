Шестиклассница разбилась насмерть, упав с балкона многоэтажки на Маршала Жукова

В понедельник, 7 февраля, под окнами 16-этажного дома на проспекте Маршала Жукова обнаружили труп 12-летней девочки, ученицы 6 класса. Об этом стало известно Piter.TV.
Установлено, что девочка упала с балкона лестничной клетки на 9 этаже. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
Семья, в которой проживала девочка, благополучная, на учете в ОДН не состоит. Мать работает дизайнером-промоутером, отчим – ведущим инженером-энергетиков в НИИ имени Смородинцева.
Труп девочки направили в морг для установления причины смерти. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Изъяты кроссовок, 4 блокнота с записями, ноутбук, мобильный телефон.
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Фото: Piter.TV
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