Троллейбусы №8 и 43 изменят маршруты в связи с ремонтом дороги на Арсенальной

C 26 по 31 июля, троллейбус № 8 работать не будет.

В это воскресенье, 25 июля, стало известно, что троллейбусы №8 и 43 изменят маршрут в связи с дорожными работами на Арсенальной улице. Об этом сообщает СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Так, маршруты общественного транспорта претерпели такие изменения: в течение шести дней, с 26 по 31 июля, троллейбус № 8 работать не будет. С 26 по 28 июля троллейбусный маршрут № 43 будет следовать без заезда на Арсенальную и Минеральную улицы.

Ранее мы сообщали, что с 24 июля начнутся ремонтные работы по замене дорожного покрытия и тротуаров на нескольких улицах. Специалисты также заменят бордюры и восстановят элементы благоустройства. В список вошли четыре городских объекта.

Фото: pexels



