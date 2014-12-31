Троим студентам из Челябинска назначили до 15 лет заключения по делу о попытке поджога на железной дороге

В региональной прокуратуре раскрыли подробности расследования.

Центральный окружной военный суд в российском городе Екатеринбурге приговорил к срокам заключения от 12,5 до 15 лет троих студентов из Челябинска. Молодые люди признаны виновными в попытке поджечь релейный шкаф на железной дороге. Соответствующее заявление сделали в социальных сетях представители местной пресс-службы транспортного управления в прокуратуре.Наибольший срок лишения свободы получил 19-летний юноша. Он первые пять лет проведет в тюрьме, а оставшиеся - в колонии строгого режима.

Напомним, что о задержании подозреваемых стало известно в начале января 2023 года. Следственный комитет считает, что молодые люди собирались поджечь релейный шкаф на Южно-Уральской железной дороге. Речь идет об инциденте на станции Потанино, расположенной вблизи города Копейска. Двое фигурантов уголовного дела были пойманы после неудачной попытки преступления. Старший из студентов позвал поучаствовать в поджоге другу, который в свою очередь пригласил к участию согруппника из Южно-Уральского технического колледжа.

Петербурженка проведет 5 лет в колонии за серию мошенничеств по схеме "Ваш родственник попал в ДТП".

Фото и видео: Официальный Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры