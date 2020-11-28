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Трое российских полицейских погибли в ДТП

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Трагедия произошла во Владимирской области.

Трое российских полицейских погибли в ДТП. Об этом рассказали журналисты Telegram-канала BAZA. Известно, что трагедия произошла во Владимирской области. В социальных сетях распространилось видео с камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что легковой автомобиль на большой скорости въехал в грузовик. Правоохранители находились в легковушке.

На данный момент сведений о том, что именно стало причиной аварии нет. Очевидцы полагают, что водитель машины слишком поздно заметил грузовик, который медленно двигался по его полосе движения. Все жертвы автомобильной аварии являлись инспекторами ДПС районной Госавтоинспекции.

Полиция ищет водителя розового микроавтобуса, уехавшего после ДТП на Турку.

Фото: Telegram-канала BAZA.
 

Теги: владимирская область, грузовик, дпс, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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