Трое мужчин устроили стрельбу на Светлановском проспекте

Потерпевший в удовлетворительном состоянии госпитализирован в больницу.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 19 июня в полицию поступил звонок о стрельбе у д. 72 по Светлановскому проспекту. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что к мужчине 1991 года рождения подошли трое молодых людей, после чего достали пистолеты и выстрелили в его сторону.

Мужчина в удовлетворительном состоянии госпитализирован в больницу. Потерпевший запомнил приметы нападавших: на вид им 18-20 лет, у одного из преступников волосы ярко-красного цвета. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Стрельне мужчина поссорился со знакомым и взялся за ружье.

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