Трип-хоп и концерт Imaginary Friends Orchestra

2 марта на Новой сцене Александринского театра насладимся и лекцией, и музыкой. Начало в 19:30. Для зрителей старше 16 лет.

В продолжение темы об истоках электронной музыки состоится лекция о трип-хопе – музыкальном жанре, совмещающим электронику, динамичный хип-хоп и утонченный джаз. Трип-хопу не чуждо мастерское использование обработанного звука с сочетанием вокала, и данный жанр продолжает оставаться важным феноменом для культуры всего мира.

Imaginary Friends Orchestra не просто окунут слушателей в историю о зарождении уникального жанра, но и дадут выступление. Электронная музыка, живое исполнение и вокал – их инструменты в исполнении трип-хопа и дарк-джаза. Коллектив принимает участие в фестивалях, знакомит слушателей с историей музыки и продолжает выпускать новые альбомы. Ценители современной музыки, эстетики и экспериментов в искусстве не останутся равнодушны.

Продолжительность: 2 часа (без антракта)

Фото: Pxhere