В сборную Аргентины на матчи с Россией и Нигерией вызвали трех игроков "Зенита"

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В четверг, 2 ноября главный тренер сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли озвучил состав на матчи с национальными командами России и Нигерии. Всего он вызвал 26 футболистов, в числе которых три игрока петербургского "Зенита" – Паредес, Ригони и Краневиттер.