В сборную Аргентины на матчи с Россией и Нигерией вызвали трех игроков "Зенита"

В четверг, 2 ноября главный тренер сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли озвучил состав на матчи с национальными командами России и Нигерии. Всего он вызвал 26 футболистов, в числе которых три игрока петербургского "Зенита" – Паредес, Ригони и Краневиттер. Об этом пишет "Фонтанка".
Полный состав игроков выглядит следующим образом:
Вратари: Серхио Ромеро, Науэль Гусман, Агустин Маркесин.
Защитники: Хавьер Маскерано, Федерико Фасио, Габриэль Меркадо, Николас Отаменди, Херман Пеццелья, Эмилиано Инсуа.
Полузащитники: Эдуардо Сальвио, Эвер Банега, Маркос Акунья, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Матиас Краневиттер, Алехандро Гомес, Диего Перотти, Энцо Перес, Фернандо Беллуски.
Нападающие: Лионель Месси, Серхио Агуэро, Мауро Икарди, Анхель Ди Мария, Пауло Дибала, Кристиан Павон, Дарио Бенедетто.
Напомним, что матч России и Аргентины состоится 11 ноября в Москве в 16.00 (МСК).