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В сборную Аргентины на матчи с Россией и Нигерией вызвали трех игроков "Зенита"
Сегодня, 19:01
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TretyakovaS
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В сборную Аргентины на матчи с Россией и Нигерией вызвали трех игроков "Зенита"

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В четверг, 2 ноября главный тренер сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли озвучил состав на матчи с национальными командами России и Нигерии. Всего он вызвал 26 футболистов, в числе которых три игрока петербургского "Зенита" – Паредес, Ригони и Краневиттер.

В четверг, 2 ноября главный тренер сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли озвучил состав на матчи с национальными командами России и Нигерии. Всего он вызвал 26 футболистов, в числе которых три игрока петербургского "Зенита" – Паредес, Ригони и Краневиттер. Об этом пишет "Фонтанка".

Полный состав игроков выглядит следующим образом: 

Вратари: Серхио Ромеро, Науэль Гусман, Агустин Маркесин.

Защитники: Хавьер Маскерано, Федерико Фасио, Габриэль Меркадо, Николас Отаменди, Херман Пеццелья, Эмилиано Инсуа.

Полузащитники: Эдуардо Сальвио, Эвер Банега, Маркос Акунья, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Матиас Краневиттер, Алехандро Гомес, Диего Перотти, Энцо Перес, Фернандо Беллуски.

Нападающие: Лионель Месси, Серхио Агуэро, Мауро Икарди, Анхель Ди Мария, Пауло Дибала, Кристиан Павон, Дарио Бенедетто.

Напомним, что матч России и Аргентины состоится 11 ноября в Москве в 16.00 (МСК).  

Теги: зенит , новости петербурга , новости спорта , новости футбола , россия аргентина футбол
Категории: Новости СПб

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