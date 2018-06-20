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alexandra08
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Россияне назвали необходимый минимальный доход на одну семью

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Исследование проводилось осенью прошлого года. В нем приняли участие 60 тысяч семей из всех регионов нашей страны.

На покупку самого необходимого российской семье нужно не менее 58,5 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Исследование проводилось осенью прошлого года. В нем приняли участие 60 тысяч семей из всех регионов нашей страны.  Из них 79% опрошенных сообщили о различных финансовых трудностях, а 14% рассказали о "больших затруднениях". В целом, молодым семьям для жизни необходимо 68-69 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что ФАС предложила отменить комиссии при снятии наличных в банкоматах.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: доход на семью, минимальный доход россиян, минимальный доход семей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Тема дня, Картина дня, Новости России,

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    Аноним
    Сегодня 12:10

    Слава демократии, Мы хотим ещё больше европейских ценностей. Гомосексуализм и ювенальную юстицию - в каждую семью!