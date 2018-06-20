Россияне назвали необходимый минимальный доход на одну семью

Исследование проводилось осенью прошлого года. В нем приняли участие 60 тысяч семей из всех регионов нашей страны.

На покупку самого необходимого российской семье нужно не менее 58,5 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Исследование проводилось осенью прошлого года. В нем приняли участие 60 тысяч семей из всех регионов нашей страны. Из них 79% опрошенных сообщили о различных финансовых трудностях, а 14% рассказали о "больших затруднениях". В целом, молодым семьям для жизни необходимо 68-69 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что ФАС предложила отменить комиссии при снятии наличных в банкоматах.

Фото и видео: Piter.TV