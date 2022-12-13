Треть петербуржцев чувствуют хроническую усталость

Под конец рабочей недели сильнее всех устают бухгалтеры и финансисты.

СБЕР ЕАПТЕКА и HeadHunterпровели опрос и выяснили, что больше трети опрошенных петербуржцев (34%) чувствует хроническую усталость (почти каждый день). Жители Северной столицы находятся на втором месте в России по ощущению усталости от работы и домашних дел. На первом месте – жители Челябинской области (40% людей чувствуют постоянную усталость).

При этом Санкт-Петербург вышел на первое место по России среди тех, кто чувствует усталость от работы стабильно каждый месяц (7% жителей). Хроническую усталость больше чувствуют женщины, чем мужчины (28% и 34% соответственно). Также наибольшая доля усталости от работы (40%) наблюдется среди представителей сферы маркетинга и PR, научные работники и преподаватели (35%), а также ИТ-специалисты (35%).

Под конец рабочей недели сильнее всех устают бухгалтеры и финансисты, а вот под конец года не могут восстановить нормально силы и устают больше всех строители, юристы и работники сферы продаж.

Фото: pxhere.com