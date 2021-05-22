Пострадавшая доставлена в больницу.

Тренер по фигурному катанию выстрелил женщине в голову в Москве. Об этом сообщили местные журналисты из Telegram-канала BAZA. На данный момент известно, что пострадавшая пришла к мужчине вместе со знакомым, чтобы договориться с ним об обучении. Они встретили тренера около подъезда. После этого подозреваемый прицелился в голову девушке оружием с сигнальными патронами. После выстрела девушку пришлось госпитализировать. Инцидент зафиксирован вечером 21 мая.

В социальных сетях заявили, что подозреваемым стрелком является 41-летний Денис Егоров. Мужчина явился в отделение правоохранительных органов с повинной. Пострадавшая девушка якобы тоже является тренером по фигурному катанию.

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Видео: Telegram / Baza

