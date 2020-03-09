Вышел трейлер сериала "Третий день" с Джудом Лоу

Телеканал HBO выпустил трейлер драматического сериала "Третий день", где главную роль сыграл двухкратный номинант на прмию "Оскар" Джуд Лоу ("Шерлок Холмс", "Молодой Папа").
В центре сюжет мужчина по имен Сэма, который оказывается на загадочном острове неподалеку от побережья Британии. Там он оказывается втянут в жизнь местных обитателей. Когда грань между реальностью и вымыслом начинает стираться, Сэм понимает, что его жизнь находится под угрозой.
В сериале также сыграли Наоми Харрис, Кэтрин Уотерстон, Пэдди Консидайн, Эмили Уотсон, Джанни Калькетти, Амер Чадха-Патель, Грег Дрэйвен, Марк Льюис Джонс и другие.
Точная дата премьера сериала пока не известна.
Видео: YouTube / ONE Media
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