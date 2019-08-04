Вышел трейлер сериала "Шучу" с Джимом Керри

В сети появился трейлер второго сезона драматического сериала "Шучу" с Джимом Керри в главной роли. Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале проекта.
Сюжет сериала рассказывает историю ведущего детских передач Джеффа — обаятельного и смешного человека. Но в реальной жизни персонаж переживает сильнейший кризис – его брак трещит по швам, и семейная жизнь летит под откос.
Первый сезон "Шучу" вышел на экраны в 2018 году. Сериал получил положительные отзывы со стороны критиков, а Джим Керри за свою работу был номинирован на премию "Оскар".
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Видео: YouTube/ Kidding on SHOWTIME
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