Опубликован трейлер сериала "Прислуга" М. Найт Шьямалана

Проект выйдет на экраны 28 ноября 2019 года.

Стриминговый сервис Apple TV опубликовал трейлер психологического сериала М.Найта Шьямалана под названием "Дом с прислугой". Сюжет триллер развернется вокруг родителей, которые потеряли своего ребенка и купили реалистичную куклу-младенца. Они настолько прониклись куклой, что наняли для нее няню.

Известно, что главные роли в проекте сыграли звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт , а также Лорен Амброуз Эринн Анова и Тоби Кеббелл. Помимо Шьямалана над фильмом работали режиссер Лиза Брюльманн ("Убивая Еву") и сценарист Тони Басгэллоп ("24 часа: наследие").

М.Найта Шьямалан известен широкой публике своим фильмом "Шестое Чувство" с Брюсом Уиллисом в главной роли. Картина была номинирована на премию "Оскар" в 200 году за лучшую режиссуру и сценарий. Также постановщик пошумел в мире кино двумя своими последними картинами "Сплит" и "Стекло", в которых также сыграла звезда "Крепкого Орешка", а также Джеймс МакЭвой и Сэмюэл Л. Джексон.

Видео: YouTube/Apple TV