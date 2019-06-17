ЦРУ охотится на супергероев в новом трейлере сериала "Пацаны"

Премьера сериал состоится 26 июля 2019 года на Amazon Prime Video.

В сети появился первый трейлер сериала "Пацаны", основанного на одноименном комиксе Гарта Энниса и Дэрика Робертсона. Видео было опубликовано на официальном ютуб-канале компании Amazon.

В центре сюжета сериала специальная группа ЦРУ, которая осуществляет контроль за супергероями. Как выяснялось, обладатели сверхспособностей зачастую не такие уж приятные и добрые люди, готовые всегда прийти на помощь. За образом спасителя скрывается наркоман, сексуальный маньяк, убийца, поэтому "Пацаны" всегда готовы поставить зазнавшегося героя на место самым жестоким способом.

Главные роли сериале исполнили Карл Урбан, Эрин Мориарти, Лас Алонсо, Джек Куэйд, Карен Фукухара, Энтони Старр, Чейс Кроуфорд, Джесси Ашер, Доминик МакЭллигот и Нэйтан Митчелл. Премьера сериал состоится 26 июля 2019 года на Amazon Prime Video.

Видео: Amazon Prime Video