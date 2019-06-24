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Вышел трейлер "Сокол из арахисовой пасты" с Шайа ЛаБафом

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Мировая премьера фильма запланирована на 9 августа 2019.

В сети появился трейлер приключенческой драмы "Сокол из арахисовой пасты" с Шайа ЛаБафом ("Трансформеры") и Дакотой Джонсон ("50 оттенков серого") в главной роли. Премьера картины состоялась в марте 2019 на кинофестивале SXSW Film в Техасе.

По сюжету картины главные герой Зак, с диагнозом синдром Дауна, сбегает из лечебницы, чтобы стать профессиональным рестлером. По пути он встречает мелкого преступника Тайлера. Между ними завязываются дружеские отношения, и герои отправляются в путь.  Вместе они бегут от преследования, ловят рыбу, ищут Бога и убеждают милую практикантку Элеонору поддержать Зака в его мечте.

Режиссёрами картины выступили дебютанты Тайлер Нилсон, Майк Шварц. Мировая премьера фильма запланирована на 9 августа 2019.
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Ведео: Ютуб/ Rapid Trailer

Теги: сокол из арахисовой пасты, трейлер, шайа лабаф
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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