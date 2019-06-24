Вышел трейлер драмы "Queen & Slim" с Дэниэлем Калуя

Российская премьера назначена на 27 февраля 2020 года.

В сети появился первый трейлер драматического фильма "Queen & Slim" ("Куин и Слим") с Дэниэлем Калуя ("Прочь"). Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале киностудии Universal Pictures.

По сюжету картины две чернокожих молодых человека – Слим и Куин отправляются на свидание, которое полностью меняет их жизнь. После обеда пару на машине останавливает полицейский, который вступает с ними в ссору. Слим убивает сотрудника органов, чтобы защитить знакомую, и герои вынуждены сменить образ и отправиться в бега.

Режиссером картины выступила Мелина Матсукас, ранее снимавшая клипа для Рианны, Леди Гагы, Jay-Z и другим артистам. Российская премьера назначена на 27 февраля 2020 года.

Видео: Ютуб/ Universal Pictures

