Вышел трейлер мультфильма с Дэниелом Рэдклиффом

Премьера ленты в России состоится 19 сентября.

Кинокомпания StudiocanalUK выпустила трейлер предстоящего мультфильма "Playmobil: Фильм", основанном на персонажах одноименной серии конструкторов. Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале организации.

По сюжету фильма мальчик Чарли вместе со своей сестрой Марлой попадает в волшебную вселенную конструктора. Персонажей ожидает увлекательное путешествие и знакомства с разными харизматичными героями.

В озвучке картины приняли участие Аня Тейлор-Джой, Дэниэл Рэдклифф, Кенан Томпсон, Синди Робинсон, Гэбриел Бейтман, Джим Гэффиган и другие. Премьера ленты в России состоится 19 сентября.

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Видео: StudiocanalUK