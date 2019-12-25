Траты петербуржцев на подготовку детей к школе оказались одними из самых высоких

Самые большие траты оказались у родителей из Красноярска.

В Петербурге родители потратили на школьные товары для девочек 13 920 рублей, а на мальчиков – 13 890 рублей. Это одни из самых высоких расходов на подготовку детей к школе в крупных городах РФ. Большие суммы потратили только красноярские родители. Такие данные предоставили аналитики Lamoda.

Также выяснилось, что большая часть петербуржцев предпочитает делать покупки к школе в режиме "онлайн". В июле 2021 по сравнению с прошлым годом цены на школьные товары для мальчиков увеличились на 7%, для девочек – на 22%.

Школьный набор для мальчика на каждый день включает в себя рубашку, брюки, джемпер, ремень, сменную обувь. Помимо одежды также родители покупают рюкзаки, пеналы и т.д. Таким образом, полноценный мужской комплект одежды и школьных принадлежностей обошелся в среднем в 13 890 рублей.



Ранее петербуржцам рассказали, как будет организована учеба в школах. В Петербурге продолжают действовать антиковидные меры. Согласно им, до 1 января 2022 года учеба в школах будет организована так же, как и в прошлом году.

Фото: pexels