Трассы нескольких маршрутов изменили в связи с работами на набережной Черной речки 30 апреля

Свернуть с привычного пути пришлось маршрутам № 25, 33, 46, 137.

Сегодня, 30 апреля, в связи с аварийными работами на набережной Черной речки у дома № 49 были внесены изменения в трассы нескольких городских маршрутов. Об этом сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

Объезжать участок дороги, где работают специалисты, будут маршруты № 25, 33, 46, 137. Пассажиров попросили учитывать информацию при планировании поездок.

Ранее на Piter.tv: петербуржцы смогут бронировать самокаты через приложение Яндекс Go.

Фото: Piter.tv, Telegram / Начальник транспортного цеха