Трассы нескольких маршрутов изменили в связи с работами на набережной Черной речки 30 апреля

Сегодня, 30 апреля, в связи с аварийными работами на набережной Черной речки у дома № 49 были внесены изменения в трассы нескольких городских маршрутов. Об этом сообщили в комитете по транспорту Петербурга.
Объезжать участок дороги, где работают специалисты, будут маршруты № 25, 33, 46, 137. Пассажиров попросили учитывать информацию при планировании поездок.
Ранее на Piter.tv: петербуржцы смогут бронировать самокаты через приложение Яндекс Go.
Фото: Piter.tv, Telegram / Начальник транспортного цеха
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