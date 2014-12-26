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Трассы нескольких маршрутов изменили в связи с работами на набережной Черной речки 30 апреля
Сегодня, 11:49
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Трассы нескольких маршрутов изменили в связи с работами на набережной Черной речки 30 апреля

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Свернуть с привычного пути пришлось маршрутам № 25, 33, 46, 137.

Сегодня, 30 апреля, в связи с аварийными работами на набережной Черной речки у дома № 49 были внесены изменения в трассы нескольких городских маршрутов. Об этом сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

Объезжать участок дороги, где работают специалисты, будут маршруты № 25, 33, 46, 137. Пассажиров попросили учитывать информацию при планировании поездок.

Ранее на Piter.tv: петербуржцы смогут бронировать самокаты через приложение Яндекс Go.

Фото: Piter.tv, Telegram / Начальник транспортного цеха

Теги: аварийные работы, изменение трасс маршрутов, набережная черной речки, ремонт, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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