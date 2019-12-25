  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трамвайное движение прекращено в обе стороны в районе Черной речки из-за аварии
Сегодня, 15:21
54
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Трамвайное движение прекращено в обе стороны в районе Черной речки из-за аварии

0 0

Информации о пострадавших нет.

В субботу, 6 ноября, из-за дорожного инцидента на Черной речке движение трамваем прекращено в обе стороны. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "Вконтакте".

Известно, что инцидент произошел в районе двух часов дня. Информации о пострадавших нет. В комментариях пользователи отмечают, что часто встречают похожие столконвения. 

Ранее после смертельного ДТП на трассе "Кола" правоохранители начали проверку. В результате аварии погибли два человека.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: автомобиль дтп, трамваи, черная речка
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии