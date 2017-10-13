На время ЧМ-2018 по футболу к стадиону "Санкт-Петербург" запустят дополнительный транспорт

Трамваи будут следовать от станций метро "Черная речка" и "Старая деревня".

Чтобы улучшить транспортную доступность к стадиону "Санкт-Петербург" в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, во время матчей будет усилено движение трамваев по маршруту №19 и №48, информирует 7 февраля пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Болельщики смогут добраться до стадиона на трамвае №48 от станции метро "Черная речка" и на трамвае №19 от "Старой деревни". Отмечается, что в дни матчей будет работать еще один дополнительный маршрут по номеру 48А, который соединит "Черную речку" и Яхтенную улицу.

В сообщении говорится, что специально для зрителей игр предоставят трамваи повышенной вместимости, которые способны за раз перевести до трехсот пассажиров. Данный транспорт будет курсировать каждые 3-4 минуты.

Также, во избежание ЧП и для обеспечения стабильной работы трамваев на линии, водители проходят дополнительную подготовку для работы на маршрутах. Проводятся инструктажи. Чувство праздника создаст новая парадная форма, в которой будут работать кондуктора и водители маршрутов под номером 19, 48 и 48А.