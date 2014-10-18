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Трамп заявил о риске Третьей мировой войны из-за политики Байдена

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По его мнению, эта война будет хуже, чем любая другая война в истории.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о риске Третьей мировой войны. Об этом он сообщил на слете консерваторов в Техасе.

По мнению Трампа, такой исход возможен из-за некомпетентной политики нынешнего американского лидера Джо Байдена. Он подчеркнул, что эта война будет хуже, чем любая другая война в истории. Также Трамп заявил, что при нем не случилось бы конфликта на Украине.

А Китай с Тайванем станут следующими. Тоже бы такого никогда бы не было.

Дональд Трамп, президент США

Ранее Трамп заявил, что при Байдене ситуация на Украине будет лишь усугубляться

Видео: YouTube / The Independent

 

Теги: джо байден, дональд трамп, президент сша, риск, третья мировая война, экс-президент
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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