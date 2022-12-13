Трамп заявил, что в случае избрания президентом США сразу же позвонит Путину и Зеленскому

Экс-глава Белого дома рассказал, что может завершить конфликт на Украине за сутки.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в понедельник своим избирателям из штата Флорида о том, что в случае переизбрания на пост главы американской администрации в Белом доме в ту же ночь позвонит российскому и украинскому коллегам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому ради организации совместной встречи для скорейшего урегулирования конфликта вокруг Украины.

Я в ту же ночь, как узнаю о своей победе, позвоню двум людям - Зеленскому и Путину - и скажу им: "Нам надо встретиться". Я гарантирую, что смогу все урегулировать. Мы заключим соглашение в течение 24 часов. Дональд Трамп, экс-президент США

Напомним, что президентские выборы на территории США запланированы на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп 15 ноября 2022 года заявил общественности о том, что будет вновь выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства.

Трамп заявил, что при его администрации Россия не начала бы СВО на Украине.

Фото и видео YouTube / ConservativeCornerEntertainment2