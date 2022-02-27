Трамп заявил, что Путин оказался умнее руководства США в ситуации с Украиной

По его словам, президент России переиграл Байдена в ситуации вокруг Украины.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина умным человеком. Об этом он заявил в эфире телеканала Newsmax.

По мнению экс-главы Белого дома, российский лидер переиграл американское руководство в ситуации вокруг Украины. Трамп добавил, что Путин "играет на Байдене, как на барабане". Он считает, что если бы сам остался во главе государства, то смог бы избежать конфликта на Украине.

Проблема не в том, что Путин умен, что, конечно, так и есть, а в том, что наши лидеры глупы. Дональд Трамп, экс-президент США

Ранее Байден заявил, что альтернативой санкциям стало бы начало "Третьей мировой войны"

Видео: Youtube/AFP News Agency