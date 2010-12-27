Трамп стал врагом народа после поддержки России в истории с американскими выборами

Президент США Дональд Трамп стал врагом своего народа после того, как поддержал Россию в истории с президентскими выборами 2016 года. На встрече с главой РФ Владимиром Путиным в Хельсинки он заявил, что не верит "фейкам" о вмешательстве Кремля в американские выборы. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".
Подобный поступок, мягко говоря, не понравился американцам. В политических кругах сразу же осудили Трампа. Спустя три дня президент США изменил свое мнение и обвинил Россию в причастности к выборам.
Ранее эксперт рассказывал о причине "перепадов" риторики Трампа.
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