Трамп стал врагом народа после поддержки России в истории с американскими выборами

Президент США заявил, что не верит в причастность России в американские выборы.

Президент США Дональд Трамп стал врагом своего народа после того, как поддержал Россию в истории с президентскими выборами 2016 года. На встрече с главой РФ Владимиром Путиным в Хельсинки он заявил, что не верит "фейкам" о вмешательстве Кремля в американские выборы. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

Подобный поступок, мягко говоря, не понравился американцам. В политических кругах сразу же осудили Трампа. Спустя три дня президент США изменил свое мнение и обвинил Россию в причастности к выборам.

Ранее эксперт рассказывал о причине "перепадов" риторики Трампа.

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