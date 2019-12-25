  1. Главная
Трамп сообщил, что вопрос о Донбассе еще не решен, но прогресс в переговорах есть
Сегодня, 8:51
Глава США назвал территориальный вопрос "большой проблемой".

Американский президент-республиканец Дональд Трамп после официальной встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским сообщил о том, что территориальный вопрос в отношении Донбасса остается в числе пока не решенных пунктах в рамках мирного украинского урегулирования конфликта. Соответствующей информацией иностранный политик поделился с журналистами в ходе совместной пресс-конференции. Лидер Белого дома уточнил, что стороны переговоров приближаются к достижению соглашения по этой теме. Он добавил, что определенно Донбасс является "одной из больших проблем".

Этот вопрос не решен. Но я думаю, мы стали ближе к цели. Мы добились большого прогресса. Я действительно думаю, что мы становимся намного ближе.

Дональд Трамп, президент США

Трамп признал, что РФ не обстреливала Запорожскую АЭС.

Фото и видео: Белый дом

