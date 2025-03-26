Трамп рассказал, как журналист попал в чат по обсуждению ударов США по Йемену

Глава США назвал главреда журнала The Atlantic Джеффри Голдберга неудачником.

Главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг был включен в закрытую группу в мессенджере, в которой сотрудники вашингтонской администрации обсуждали удары США по Йемену, так как номер этого человека был записан в телефоне одного из подчиненных помощника американского лидера по вопросам национальной безопасности Майка Уолтца. Соответствующее заявление сделал американский президент-республиканец Дональд Трамп в интервью для телеканала Newsmax. Иностранный политик указал, что чиновники не публиковали в чате каких-либо засекреченных данных, а обсуждаемая там атака по хуситам в Йемене оказалась чрезвычайно успешной для Белого дома.

Как мы считаем, кто-то был на линии, имея на это разрешение. Кто-то, связанный с Майком Уолтцем, работавший на него на невысоком уровне. Как я понимаю, у него в телефоне был номер Голдберга. И каким-то образом этот парень присоединился к разговору. Дональд Трамп, глава США

Ранее лидер Белого дома рассказал местным журналистам во время общения с ними в рабочем кабинете вашингтонской администрации о том, что все еще сохраняет доверие ко всем участникам своей команды из администрации Вашингтона, занимающейся вопросами национальной безопасности, включая самого Майка Уолтца, несмотря на общественный скандал вокруг утечки информации черех мессенджер. Майк Уолтц, в свою очередь, отметил, что не знает, почему главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг был включен в закрытую группу правительства.

Трамп считает, что к атакам на салоны Tesla могут быть причастны миллиардеры.

Фото и видео: YouTube / Newsmax