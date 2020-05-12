Политику не понравился "гадкий" вопрос представителей СМИ.

Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию в Белом доме. Во время брифинга президент США рассказал представителям СМИ, что Америка делает наибольшее количество тестов на коронавирус по сравнению с другими государствами. Одна из корреспонденток спросила у политика о том, зачем он рассказывает о проводимых заборах биологического материала, если по стране от COVID-19 продолжают умирать люди. Дональд Трамп ответил, что этот вопрос следует переадресовать китайским представителям. Также глава государства назвал вопрос "гадким".

Трамп отказался отвечать на следующий вопрос. Он рассказал, что пытался вызвать журналиста, который его задал, но тот отказался реагировать. Затем президент страны прервал пресс-конференцию

Напомним, что в апреле Дональд Трамп говорил о том, что ежедневные брифинги по ситуации с коронавирусом являются пустой тратой времени.

Трамп отказался от пересмотра сделки с Китаем.

Видео: YouTube / The White House