Трамп ответил на идею о взносе России в "Совет мира" из замороженных средств

Глава США прокомментировал предложение Владимира Путина по использованию замороженных российских активов.

В Белом доме назвали "очень интересным" предложение российского президента Владимира Путина об использовании замороженных российских активов для взноса в "Совет мира". Соответствующее заявление журналистам в ходе брифинга на борту номер один Air Force One сделал американский президент-республиканец Дональд Трамп. Иностранный политик уточнил, что сейчас некоторые государства внесли в этот управленческий орган на Ближнем Востоке "гораздо больше одного миллиарда долларов".

Если это их деньги, то это отлично... Очень интересно. Но он сказал, что собирается использовать свои деньги. Дональд Трамп, президент США

Напомним, что "Совет мира" формировался для контроля соблюдения режима прекращения огня между Израилем и палестинским радикальным движением "Хамас" в Секторе Газа. В январе 2026 года Дональд Трамп сообщил о намерении расширить должностные полномочия органа для мирного урегулирования других конфликтов на планете. За долгосрочное членство в "Совете мира" каждая страна, получившая приглашение, должна внести сумму в размере одного миллиарда долларов. Лидер Кремля упоминал, что Москва готова направить средства из замороженных на американской территории российских активов.

Фото и видео: Белый дом