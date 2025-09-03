Трамп не видит вызова в присутствии Путина и Ким Чен Ына на параде в Китае

Глава США оценил торжественный парад, который проводится на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп не считает вызовом для Вашингтона проведение китайским руководством военного парада 3 сентября и присутствие на нем российского коллеги Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Такую позицию иностранный политик изложил местным журналистам, выступая в Белом доме. Глава страны отреагировал на вопрос корреспондента о том, рассматривают ли власти событие в КНР как вызов для США.

Совершенно нет. Китай нуждается в нас. Нет, я совсем не вижу такого.И у меня очень хорошие отношения с председателем Си. Но Китай нуждается в нас гораздо больше, чем мы в нем. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что Пекин готовится торжественно отметить 80-ю годовщину победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и Мировой антифашистской войне. Известно, что 3 сентября на площади Тяньаньмэнь состоялся масштабный парад, на котором будут присутствовать председатель КНР, российский президент Владимир Путин и политические лидеры ряда других стран. Торжественная церемония продлилась 70 минут. В рамках мероприятия Народно-освободительная армия Китая представила традиционные виды войск и новые рода вооруженных сил - 45 расчетов, передовые ракетные технологии, танки, авиацию и беспилотные системы национального производства. Местное правительство проводит подобные события на центральной площади столицы с 1949 года, когда была образована народная республика. В последний раз такой парад, в котором участвовали порядка 15 тысяч человек, состоялось 1 октября 2019 года в честь 70-й годовщины образования народной республики.

