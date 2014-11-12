Глава США уверен, что Россия, как и Украина, должна пойти на определенные уступки.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп не разделяет предположения о том, что Москва может тянуть время на мирных переговорах по Украине, рассчитывая заключить более выгодное для себя соглашение со следующим политическим лидером США, которым, возможно, станет представитель Демократической партии. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал перед местными журналистами, отвечая на вопросы в Овальном кабинете американской администрации в ходе протокольной съемки рабочего визита в Вашингтон премьер-министра НорвегииЙонаса Гара Стёре. СМИ задали главе государства вопрос о том, думает ли он о том, что Владимир путин не торопиться заключать соглашение ради более выгодных для себя условий.

Не думаю, что он сделает это. Считаю, что он хочет добиться мира. Считаю, что он хочет положить этому конец. И я довольно сильно уверен в этом. Но мы узнаем достаточно скоро. Дональд Трамп, глава США

Дональд Трамп также предположил, что региональный конфликт на Украине может тянуться еще продолжительное время в том случае, если сейчас не полусится не добиться его урегулирования. Дополнительно иностранец категорически отверг мнение о том, что он отдает предпочтение одной из сторон в кризисной ситуации.

Трамп: Киеву было бы сложно восстановить контроль над Крымом и другими регионами.

Фото и видео: Белый дом