Спектакль пройдет 10 февраля в ДК "Выборгский". Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Венецианец Карло Гольдони написал пьесу о милой и веселой хозяйке гостиницы. Зрителей ждет история о любви и обмане. Сюжет комедии строится на интриге покорения холодного мужского сердца. Прелестная Мирандолина делает все, чтобы влюбить в себя колючего женоненавистника.

Какими же достоинствами должна обладать обычная женщина, чтобы по-настоящему заинтересовать капризного Маркиза, богатого Графа и верного слугу? У героини нет громкого статуса и больших денег, но есть тайная особенность. Поможет ли она ей покорить мужчину мечты?

Спектакль "Трактирщица" — большой праздник, праздник театра, красоты и любви. Пьеса дарит только положительные эмоции.

Режиссер: Виктор Шамиров. Актерский состав: Гоша Куценко, Анна Ардова, Григорий Сиятвинда, Илья Исаев, Антон Эльдаров, Дарья Семенова, Александра Велескевич

Фото: ВКонтакте / ДК Выборгский