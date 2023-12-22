Трагикомедия "Старый дом"

Спектакль пройдет в Театре комедии им. Акимова 3 февраля. Начало в 19:00. Для зрителей страше 12 лет.

Пьеса "Старый дом" была написана в середине 70-х Алексеем Казанцевым. Произведение стало для драматурга настоящим "звёздным билетом". Ее сразу оценили театры страны. Спектакль стал очень популярным.

Сегодня постановка все еще интересна зрителям, потому что в пьесе раскрываются вечные темы — любовь, выбор жизненного пути, призрачность родительской власти, уважение.

В "Старом доме" Татьяны Казаковой всё начинается с любви и ею оканчивается. Мальчик и девочка после выпускных экзаменов разрушаеют свои романтические мечты и делают сложный выбор. Им предстоит определиться, кем быть и каким быть. На пуи юношей подстерегают соблазны. Начинает период взросления, который оказался не таким сказочным, каким его представляли вчерашние школьники. И только старый дом, в котором бурлит жизнь и кипят страсти, все собираются и никак не снесут.

Фото: Unsplash