Иностранцы поделились статистикой за 2019 год.

Товарооборот между Россией и Китаем в 2019 году вырос на 3,4%. Показатель превысил 110 млрд долларов. Об этом сообщили представители главного таможенного управления Китая.

При этом объект экспертной продукции увеличился на 3,6% и составил 49,7 млрд долларов. Импорт товаров из России и КНР достиг роста в 3,2% и суммы в 61,05 млрд долларов. За декабрь 2019 года объем торговли между странами достиг 10,42 млрд долларов.

Ранее Piter.tv писал о том, что США потребовали от Китая отказаться от иранской нефти.

