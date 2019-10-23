  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Торговую сеть в Петербурге уличили в некорректной рекламе с именем героя войны
Сегодня, 16:00
91
IRINA_CHALKINA

Торговую сеть в Петербурге уличили в некорректной рекламе с именем героя войны

0 0

Фото с плакатом быстро попало в социальные сети.

В Петербурге популярную торговую сеть заподозрили в некорректной рекламе с именем героя войны. Об этом заявил депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев.

Речь идет о рекламе с вакансией  магазина "партизана Германа" на одноименной улице. 

Понимаю, что дело в корпоративном шаблоне для подобных объявлений и оскорбить память героя не хотели. Но такая "слепота", когда не перечитали и не увидели, расстраивает. Особенно в год 75-летия Победы.

Алексей Цивилев.

Депутат отметил, что он уже обратился в российское представительство одной из торговых сетей с просьбой убрать некорректную рекламу в одном из магазинов.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский суд отправил под домашний арест обвиняемого в оправдании терроризма.

Фото:Алексей Цивилев

Теги: алексей цивилев, нарушение рекламы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии