Торговый оборот между РФ и АСЕАН за год вырос на 14,5%

Сергей Катырин призвал сотрудничать с крупным мировым рынком.

Торговые отношения между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) динамично развиваются, а взаимный товарооборот за 2023 год увеличился на 14,5 процента. Такими статистическими данными поделился руководитель российский Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин, выступая на профильной сессии "Бизнес-диалог Россия - АСЕАН". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

В последнее время у нас достаточно неплохо, динамично развиваются торговые отношения. Если посмотреть на итоговую цифру, она, конечно, весьма скромная по сравнению с некоторыми другими партнерами стран АСЕАН. Сергей Катырин, глава ТПП России

Эксперт добавил, что в ближайшее время профильному ведомству предстоит работа вместе с международными партнерами над созданием нового плана взаимодействия друг с другом. Предыдущий план был утвержден на период с 2021 по 2025 года. Теперь специалисты должны сформировать заделы в расчете на будущее, а также создать предпосылки на проекты, которые будут функционировать со следующего года и далее.

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Фото и видео: ВЭФ 2024