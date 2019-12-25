Топ-менеджер сети Shell заявил, что в России независимым АЗС угрожают массовые банкротства

Его компания уже восемь месяцев получает убытки.

Топ-менеджер розничной сети Shell в России Виталий Маслов рассказал РБК, что в России независимым АЗС, занимающих 60% рынка, угрожают массовые банкротства из-за розничных цен на бензин.

Он отметил, что компания с каждого проданного литра бензина получает 1,5 рубля убытка уже восемь месяцев. Дело в том, что цены в розницу выросли на 3-6%, а в опте – на 20-30%.

По словам Маслова, вертикально интегрированные компании, имеющие также оптовые продажи и экспорт, могут получать выгоду из ситуации и компенсировать убытки. Однако большинство АЗС в России работают по другой схеме. Топ-менеджер компании также отметил, что банки начинают отказывать в кредитах многим независимым сетям.

Ранее мы писали, что банки в России резко подняли ставки по кредиткам.

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