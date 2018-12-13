Топ-5 мифов о прививках часть 2: отечественные или импортные вакцины, последствия прививок и нагрузка на иммунитет

Результатами массового отказа от прививок в разное время стали эпидемия оспы в 1873 году, эпидемия коклюша в 1970 году, эпидемия дифтерии в 1990-х, а также эпидемия кори в Европе, начавшаяся в 2018 году. Последнюю не одолели до сих пор.
Piter.tv попытался встретится с представителями антипрививочного движения в Санкт-Петербурге, однако никто не согласился предоставить аргументы вреда прививок. Прокомментировать самые устоявшиеся доводы противников вакцинации согласился врач-инфекционист Кирилл Фадеев. Напомним, в первой части "Топ-5 мифов о прививках" мы поговорили о синдроме внезапной десткой смерти (СВДС) и его связи с вакцинацией, о работе иммунитета и о значении гигиены.
Миф первый: Прививка может вызвать непредсказуемые побочные действия
Даже на противоаллергические препараты у людей случаются аллергические реакции и даже шоковые состояния происходят, анафилактические реакции даже на противоаллергические препараты. Есть свои какие-то эти маленькие проценты, низкие вероятности развития каких-то атипичных реакций на введение каких-то препаратов, вакцин и чего угодно. Это же все чужеродное. Чужеродные белки, чужеродные молекулы, которые вводятся для того, чтобы иммунизировать человека. Проводится полный осмотр пациента с измерением температуры, давления, опросом его анамнеза: что у него было, когда было, болел он, не болел. То есть осмотр вместе с опросом. Это все записывается вот в этот лист оформления, пациент дает сам согласие на вакцинацию, и доктор после этого дает допуск. После того, когда сделана вакцинация, пациент не должен убегать домой. Через 30 минут доктор должен посмотреть его повторно и только после этого он может его отпустить. Соблюдается ли эта норма вакцинации или не соблюдается это уже другой вопрос
Кирилл Фадеев, врач-инфекционист
Миф второй: Не выявленное перед вакцинацией скрытое заболевание может вызвать серьезные осложнения
Большинство заболеваний, если еще не дебютировали, если оно есть, как вы говорите, в скрытом состоянии, вакцинация в каком-то проценте случаев может повлиять на это, но в большинстве случаев она не влияет никак. Просто у нас создано такое понимание у людей в головах, что это плохо, этого не надо делать, не надо вакцинироваться и приводят всевозможные доводы, которые ни чем не подтверждены. У любого препарата есть побочные эффекты разные. Вы тоже в инструкции можете это увидеть. Так же и к вакцине есть инструкция, в которой указаны эти побочные действия и при наличии каких заболеваний, хронических или скрытых, это как раз происходит на опросе врача с пациентом перед вакцинацией
Кирилл Фадеев, врач-инфекционист
Миф третий: Введение сразу нескольких прививок вызывает нагрузку на иммунитет
Вы, допустим, на даче были когда-нибудь? В огороде делали что-то? Вас может одновременно и пчела укусить, и комары могут накусать, вы можете тяпкой пораниться. Получить множество внешних воздействий на себя. Ничего с вами не случится же? То же самое и с вакцинами. Есть допустимые комбинации введения одновременно нескольких вакцин. Допустим противовирусных вакцин одновременно можно вводить. В одно плечо можно ввести против гриппа, а в другое сделать вакцинацию против гепатита B. В первое плечо только ниже можно сделать вакцинацию от гепатита А
Кирилл Фадеев, врач-инфекционист
Миф четвертый: Импортные прививки лучше отечественных или наоборот
Производство вакцин одинаковое. Есть, допустим, производство молока. Оно что у нас делается, что на одном заводе, что на втором, что на европейском заводе молоко делается. Оно одинаковое. Сырье может быть разным, а процесс изготовления молока 3% одинаковое, технология одинаковая. То же самое с вакцинами. Технология производства одна. Есть выбор. Допустим есть вакцины против гепатита B. Есть наши российские 3 производителя, есть еще около 4-5 производителей европейских, американских, которые выпускают вакцину против гепатита B.Они работают одинаково все
Кирилл Фадеев, врач-инфекционист
Миф пятый: Некоторые заболевания практически искоренены, поэтому нет смысла от них прививаться
Эндемичные районы должны делать вакцинации, и они делаются в тех районах, где есть степная, так скажем жизнь, степное хозяйство, разные мелкие грызуны или люди живут кочевым образом. У нас есть много малых народностей, которые таким образом живут. Они либо вакцинированы, либо они несут определенный образ жизни, чтобы этого инфицирования не произошло. Искоренено только одно единственное заболевание – это натуральная оспа, то есть ее нет. Соответственно от нее больше и не вакцинируют. Был очень низкий порог заболеваемости корью, и думали, что все, ее нет больше, и тут все началось с европейских стран еще в позапрошлом году до Чемпионата мира по футболу, начались вот эти первые звоночки, что идет пандемия кори
Кирилл Фадеев, врач-инфекционист
Видео: Piter.tv
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