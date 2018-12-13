Топ-5 мифов о прививках часть 2: отечественные или импортные вакцины, последствия прививок и нагрузка на иммунитет

Современное антипрививочное движение продолжает агитировать и пугать россиян опасными последствиями вакцинации. Громкие заявления противников иммунизации регулярно вызывают острую критику со стороны медицинского сообщества, так как большинство утверждений не имеет под собой никакого научного обоснования.

Результатами массового отказа от прививок в разное время стали эпидемия оспы в 1873 году, эпидемия коклюша в 1970 году, эпидемия дифтерии в 1990-х, а также эпидемия кори в Европе, начавшаяся в 2018 году. Последнюю не одолели до сих пор.

Piter.tv попытался встретится с представителями антипрививочного движения в Санкт-Петербурге, однако никто не согласился предоставить аргументы вреда прививок. Прокомментировать самые устоявшиеся доводы противников вакцинации согласился врач-инфекционист Кирилл Фадеев. Напомним, в первой части "Топ-5 мифов о прививках" мы поговорили о синдроме внезапной десткой смерти (СВДС) и его связи с вакцинацией, о работе иммунитета и о значении гигиены.

Миф первый: Прививка может вызвать непредсказуемые побочные действия

Даже на противоаллергические препараты у людей случаются аллергические реакции и даже шоковые состояния происходят, анафилактические реакции даже на противоаллергические препараты. Есть свои какие-то эти маленькие проценты, низкие вероятности развития каких-то атипичных реакций на введение каких-то препаратов, вакцин и чего угодно. Это же все чужеродное. Чужеродные белки, чужеродные молекулы, которые вводятся для того, чтобы иммунизировать человека. Проводится полный осмотр пациента с измерением температуры, давления, опросом его анамнеза: что у него было, когда было, болел он, не болел. То есть осмотр вместе с опросом. Это все записывается вот в этот лист оформления, пациент дает сам согласие на вакцинацию, и доктор после этого дает допуск. После того, когда сделана вакцинация, пациент не должен убегать домой. Через 30 минут доктор должен посмотреть его повторно и только после этого он может его отпустить. Соблюдается ли эта норма вакцинации или не соблюдается это уже другой вопрос Кирилл Фадеев, врач-инфекционист

Миф второй: Не выявленное перед вакцинацией скрытое заболевание может вызвать серьезные осложнения

Большинство заболеваний, если еще не дебютировали, если оно есть, как вы говорите, в скрытом состоянии, вакцинация в каком-то проценте случаев может повлиять на это, но в большинстве случаев она не влияет никак. Просто у нас создано такое понимание у людей в головах, что это плохо, этого не надо делать, не надо вакцинироваться и приводят всевозможные доводы, которые ни чем не подтверждены. У любого препарата есть побочные эффекты разные. Вы тоже в инструкции можете это увидеть. Так же и к вакцине есть инструкция, в которой указаны эти побочные действия и при наличии каких заболеваний, хронических или скрытых, это как раз происходит на опросе врача с пациентом перед вакцинацией Кирилл Фадеев, врач-инфекционист

Миф третий: Введение сразу нескольких прививок вызывает нагрузку на иммунитет

Вы, допустим, на даче были когда-нибудь? В огороде делали что-то? Вас может одновременно и пчела укусить, и комары могут накусать, вы можете тяпкой пораниться. Получить множество внешних воздействий на себя. Ничего с вами не случится же? То же самое и с вакцинами. Есть допустимые комбинации введения одновременно нескольких вакцин. Допустим противовирусных вакцин одновременно можно вводить. В одно плечо можно ввести против гриппа, а в другое сделать вакцинацию против гепатита B. В первое плечо только ниже можно сделать вакцинацию от гепатита А Кирилл Фадеев, врач-инфекционист

Миф четвертый: Импортные прививки лучше отечественных или наоборот

Производство вакцин одинаковое. Есть, допустим, производство молока. Оно что у нас делается, что на одном заводе, что на втором, что на европейском заводе молоко делается. Оно одинаковое. Сырье может быть разным, а процесс изготовления молока 3% одинаковое, технология одинаковая. То же самое с вакцинами. Технология производства одна. Есть выбор. Допустим есть вакцины против гепатита B. Есть наши российские 3 производителя, есть еще около 4-5 производителей европейских, американских, которые выпускают вакцину против гепатита B.Они работают одинаково все Кирилл Фадеев, врач-инфекционист

Миф пятый: Некоторые заболевания практически искоренены, поэтому нет смысла от них прививаться

Эндемичные районы должны делать вакцинации, и они делаются в тех районах, где есть степная, так скажем жизнь, степное хозяйство, разные мелкие грызуны или люди живут кочевым образом. У нас есть много малых народностей, которые таким образом живут. Они либо вакцинированы, либо они несут определенный образ жизни, чтобы этого инфицирования не произошло. Искоренено только одно единственное заболевание – это натуральная оспа, то есть ее нет. Соответственно от нее больше и не вакцинируют. Был очень низкий порог заболеваемости корью, и думали, что все, ее нет больше, и тут все началось с европейских стран еще в позапрошлом году до Чемпионата мира по футболу, начались вот эти первые звоночки, что идет пандемия кори Кирилл Фадеев, врач-инфекционист

Видео: Piter.tv