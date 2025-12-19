Тоннель зелёной линии метро до "Каменки" фактически готов

Метрострой сообщил о готовности тоннеля метро к будущей станции Каменка.

Тоннель Невско-Василеостровской линии метро в направлении станции Каменка в целом сформирован, завершение проходки ожидается в конце зимы 2026 года.

Тоннель зелёной линии метро в сторону станции Каменка в настоящее время в принципе сооружён. Об этом 27 января сообщил генеральный директор компании "Метрострой Северной столицы" Дмитрий Васильев в комментарии официальному изданию комстроя. По его словам, работы по строительству участка находятся в активной фазе. Ведётся разработка котлована станции "Яхтенная", также известной как "Богатырская". Ограждающие конструкции станции полностью завершены.

Он уточнил, что линия относится к мелкому заложению и дальнейшие работы будут выполняться с поверхности. После устройства монолитных элементов специалисты приступят к отделочным работам. Параллельно продолжается строительство другого направления метрополитена. Речь идёт об участке Красносельско-Калининской линии между станциями "Путиловская" и "Каретная". Со стороны "Путиловской" ведётся проходка двух однопутных тоннелей, со стороны "Каретной" пока сооружается один тоннель.

Первый участок коричневой линии метро между станциями "Юго-Западная" и "Путиловская" был введён в эксплуатацию в конце 2025 года.

Фото: Piter.TV