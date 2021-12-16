Томские сотрудники ДПС в ходе погони с применением оружия задержали нетрезвого водителя-лихача

От медосвидетельствования шофер отказался.

На территории Томской области сотрудники ДПС в ходе погони задержали нетрезвого водителя-лихача. Для этого российским правоохранительным органам пришлось использовать табельное оружие. Инцидент произошел вечером 29 июля в городе Асино, на улице Николая Довгалюка. Экипаж полиции предпринял попытку остановить автомобиль ВАЗ-21053, подав водителю необходимый сигнал. Однако находившийся за рулём мужчина наоборот увеличил скорость. Он попытался скрыться. В результате началось преследование нарушителя. Автомобиль выехал на трассу "Камаевка – Асино – Первомайское" по направлению в город Томск. Во время погони шофер проехал на запрещающий сигнал светофора, а затем выехал на встречную полосу движения. Нарушитель не намеревался снижать скорость, создавая угрозу окружающим. Для остановки транспортного средства автоинспекторы применили служебное оружие.

В районе села Ягодного, расположенного в 25 километрах от г. Асино, полицейские блокировали преследуемый автомобиль и задержали его водителя – жителя села Турунтаево 1999 года рождения. пресс-служба МВД РФ по региону

По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. По факту произошедшего составлены административные протоколы по десяти статьям КоАП РФ. Также мировой судья города Асино назначил мкжчине наказание в виде 10 суток ареста. Машина лихача была эвакуирована на специальную стоянку.

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Фото и видео: МВД Медиа