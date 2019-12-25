Фумио Кисида рассказал о планах Японии на лунную миссию.

Токио планирует высадку своих астронавтов на Луне во второй половине 2020-х годов. Такое заявление на заседании по стратегии освоения космического пространства сделал глава местного правительства Фумио Кисида. Чиновник уточнил, что высадка на естественный спутник Земли будет осуществлена в рамках более крупной миссии, которая проводится в сотрудничестве с американцами.

Напомним, что с декабря 2021 года Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) принимает заявки от претендентов на участие в новом наборе астронавтов. Конкурс завершится 4 марта 2022 года. В настоящее время отряд астронавтов JAXA входят семь человек. Средний возраст экипажа составляет 52 года. В строю из них к 2030 году останется только два человека из команды. Остальные отправятся на пенсию.

Стало известно, что миссия "Артемида-3" отправится на Луну в 2025 году.

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