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Вышел тизер спин-оффа "Отряда самоубийц" с Марго Робби

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Премьера картины в Росcии запланирована на 6 февраля 2020 года.

В сети появился трейлер боевика "Хищные птицы", основу которого легли комиксы DC. Премьера картины в Роcсии запланирована на 6 февраля 2020 года.

Фильм является спин-офф "Отряда самоубийц" Дэвида Эйера. Картина расскажет о группе супергероинь и злодейки Харли Квинн, которые сразятся с главарём преступного мира Готэма, бизнесменом Романом Сионисом.

К своей роли злодейки Харли Квинн вернется актриса Марго Робби, также в ленте сыграют Мэри Элизабет Уинстэд, Джерни Смоллетт, Али Вонг, а роль злодея исполнит Юэн Макгрегор.

Ранее в сети публиковали отдельный тизер картины " See You Soon" (скоро увидимся), где в центре сюжета показали Марго Робби в образе Харли Квин.
Видео: YouTube/ Ototoxic

Теги: dc comics, марго робби, отряд самоубийц, трейлер, хищные птицы
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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