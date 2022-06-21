Титов рассказал о поставках тайских продуктов в Россию

Бизнесмен рассказал о развитии товарооборота с Бангкоком.

Поставки тайских продуктов на российскую территорию увеличились на 50 процентов в 2025 году. Соответствующее заявление сделал специальный представитель президента Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, выступая на профильной сессии "Россия - Таиланд", организованной на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) в Владивостоке в 2025 году. Предприниматель заметил, что общий товарооборот между странами пока что "не самый великий", однако рост показателей в текущем году составил десять процентов. По мнению специалиста, Москва и Бангкок могут договориться о более сложных поставляемых технологических продуктах.

У меня была встреча недавно в Нью-Йорке, мы во время форума высокого уровня по устойчивому развитию с министром иностранных дел Таиланда тоже обсуждали возможности, и на первое место вышли наши потенциалы взаимодействия в области новых цифровых технологий. Борис Титов, эксперт

Фото и видео: ВЭФ 2025