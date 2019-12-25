Кир Стармер намерен изменить "Закона о безопасности в интернете".

Доступ к социальным сетям и чат-ботам для лиц, не достигших 16-летнего возраста, могут запретить на территории Великобритании уже в 2026 году. Соответствующими данными с читателями поделились местные журналисты из газеты The Times. Согласно данным западного СМИ, это может произойти уже летом текущего года по завершении консультаций. национальное правительство также хочет потребовать от онлайн-платформ ввести ограничение на то время, которое дети будут проводить в приложениях с бесконечной прокруткой контента. Известно, что 15 февраля вечером кабинет министров страны объявил о том, что уже 16 февраля начнет срочную законодательную работу по изменению "Закона о безопасности в интернете".

Кир Стармер привел в пример "предпринятые действия" Лондона в отношении американского чата-бота Grok, который был разработан компанией xAI миллиардера Илона Маска. В документе упоминается о том, что действия правительства дают четкий сигнал о том, что ни у одной из цифровых платформ не будет бесплатного пропуска. В результате власти из Соединенного королевства стремятся закрыть лазейки в сфере безопасности, которые угрожают несовершеннолетнему населению страны. Премьер-министр Великобритании уточнил, что чиновники хотят защитить благополучие детей и помочь родителям ориентироваться на "минном поле" социальных сетей. Журналисты из издания The Times сообщили читателям о том, что для ускорения этого процесса власти будут пользоваться "полномочиями Генриха VIII". Речь идет о правителе, который управлял государством в период с 1509 по 1547 год. Он добился возможности менять законы через королевские уставы. Такие должностные полномочия позволяют, например, действовать не через принимаемые парламентом основные законы, а через подзаконные акты без полноценного рассмотрения документа местными законодателями.

Эти полномочия позволят нам действовать быстро по результатам исследований в течение нескольких месяцев, а не ждать годы принятия новых законов парламента каждый раз, когда развивается технология. официальный текст от кабинета министров

Фото: pxhere.com