Газета The New York Times представила список лучших направлений для путешествий в 2026 году. В список американского издания вошли 52 места.

Лидером рейтинга назвали "Революционную Америку". Редакция газеты советует туристам приехать в Соединенные Штаты на празднование 250-летия страны, а также на матчи чемпионата мира по футболу, который США примет совместно с Мексикой и Канадой.

Второе место в списке занимает Варшава. Столицу Польши отметили за счет нового Музея современного искусства и авангардного театра TR Warszawa. Тройку лидеров замыкает Бангкок с зелеными зонами, центром современного искусства Dib Bangkok и буддийским храмовым комплексом "Ват Чайваттханарам".

Отметим, что в перечень обязательных к посещению мест вошли полуостров Оса в Коста-Рике, тигриный заповедник "Бандхавгарх" в Индии, шоссе 66 между Чикаго и Санта-Моникой, а также японский город Нагасаки и мыс Фроуард в Чили.

Фото: pxhere.com