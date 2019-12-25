Территорию вокруг "Мемориала в память обороны города в 1941-1944 гг" благоустроят

Протяженность "Пояса" составляет свыше 200 километров, он проходит по территории Санкт-Петербурга и Ленобласти. В него входят свыше 80 стел, памятников, обелисков и других мемориальных сооружений.

Территорию вокруг "Мемориала в память обороны города в 1941-1944 гг. – "Зеленый пояс Славы Ленинграда" "Кировский Вал"" на проспекте Стачек, 106, приведут в порядок. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Инспекция выдала ордер для обеспечения работ в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" на работы по сохранению объекта культурного наследия.

Протяженность "Пояса" составляет свыше 200 километров, он проходит по территории Санкт-Петербурга и Ленобласти. В него входят свыше 80 стел, памятников, обелисков и других мемориальных сооружений, объединённых в мемориальные комплексы. На территории находятся "Танк-победитель" КВ 85 и ДОТ № 930.

Ранее мы писали, что на Бассейной улице появится новая площадка для выгула собак.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга