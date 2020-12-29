Сотрудники правоохранительных органов изъяли нож и смартфон.

Тело пациента с СОVID-19 обнаружили с ножом в сердце в больнице Святого Георгия на Северном проспекте в Петербурге. Детали случившегося Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. В субботу, 23 января, в полицию поступило сообщение о том, что в больнице в ходе утреннего обхода в инфекционном отделении нашли тело 67-летнего мужчины. Он находился на стационарном лечении с подтверждённым диагнозом "коронавирус" и двусторонней полисигментарной пневмонией.

В одной палате с погибшим проживал 47-летний мужчина.

Полицейские изъяли отпечатки пальцев, iPhone 5 и нож. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Piter.tv